ظاهرة فلكية نادرة في الجزائر !

افاد مركز مركز البحوث في مجال الفيزياء الفلكية وعلم الفلك والجيوفيزياء، أن سماء الجزائر، ستشهد ليلة 28 إلى 29 جويلية 2024 ظاهرة ذروة زخات شهب دلتا الدلويات الجنوبية. والتي ستكون مرئية قبل الفجر بحد أقصى يبلغ 25 شهابا في اتجاه الجنوب الشرقي.

وأشار المركز إلى أن ظاهرة شهب دلتا الدلويات الجنوبية تعد زخات معتدلة. وقد سميت بهذا الاسم لأن إشعاعها الظاهري يقع في كوكبة الدلو بالقرب من أحد ألمع النجوم في هذه الكوكبة “دلتا أكواري”. والتي يبدو أن الشهب تنشأ منها. وهي متواضعة الحجم بشكل عام. وتنتج مسارات طويلة ومستمرة، تبلغ سرعة دخولها حوالي 40 كيلومتراً في الثانية.

واِعتقد علماء الفلك في البداية -حسب المصدر ذاته- أن أصل هذه الشهب هو تَفَككْ مذنب أدى إلى ظهور المذنبين الحاليين “مارسدن” و”كراخت”. لكن الدراسات التي أجريت مؤخراً في وكالة ناسا تشير إلى أن أصلها يعود إلى مذنب “ماكهولز”. الذي يبلغ قطره حوالي 6.4 كيلومترا ويكمِل مداراً كاملاً حول الشمس كل 5 سنوات.

ولرصد شهب دلتا الدلويات الجنوبية، من الضروري العثور على مكان بعيد عن التلوث الضوئي. مع رؤية غير محجوبة نحو الجنوب. من المستحسن أولا ترك العينين تتكيف مع الظلام لمدة 30 دقيقة على الأقل. ثم البدء في الرصد من النصف الثاني من الليل حتى الفجر في اتجاه كوكبة الدلو.

وللعثور على الكوكبة، دعا المركز بالبدأ من المثلث الصيفي، الذي يتكون من النجوم اللامعة: الذَنَبْ والنسر الواقع والطير. ويمكن أيضاً استخدام النجم الساطع القريب فم الحوت للإرشاد نحو نقطة الإشعاع دلتا أكواري. مشيرة إلى أن ضوء القمر في التربيع الأخير لن يعرقل رصد هذه الظاهرة الفلكية الجميلة، كما أن كوكب زحل يوجد حاليا في كوكبة الدلو.