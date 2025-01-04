ظاهرة فلكية نادرة في سماء الجزائر مساء اليوم

كشف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، عن ظاهرة فلكية نادرة ستحدث اليوم السبت، في تمام الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي.

وحسب بيان للمركز، سيحجب القمر، الذي سيكون على شكل هلال غليظ، كوكب زحل.

وأوضح المركز، أن هذا الاحتجاب، يحدث على التوالي، اعتمادًا على موقع زحل على دائرة البروج.

ويمكن رؤية هذه الظاهرة بالعين المجردة أو أفضل من ذلك، باستخدام تلسكوب صغير لرصد انغماس وانبعات الكوكب وحلقاته.

وتبلغ مدة الاحتجاب 48 دقيقة من بدايته إلى نهايته التي ستكون على الساعة 19:18 دقيقة بالتوقيت المحلي.

وسيكون الجرمان السماويان عندئذٍ على بُعد 30 درجة من الأفق في اتجاه الجنوب الغربي.

ودعا مركز البحث، لرصد هذه الظاهرة الفلكية الاستثنائية، فهذا هو آخر احتجاب لكوكب زحل من طرف القمر لفترة طويلة قادمة. حيث سيتعين علينا الانتظار حتى عامي 2036 و2037 لرصد مثل هذا الحدث.