ظاهرة فلكية نادرة منتظرة غدا

ستكون الجزائر غدا الأربعاء على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة. أين سيحجب القمر كوكب زحل.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، فإن هنالك ظاهرة فلكية فجر يوم غد الأريعاء. في تمام الساعة 03:43 بتوقيت الجزائر، أين سيحجب القمر. الذي سيكون شبه مكتمل، كوكب زحل. مشيرا إلى أنها ظاهرة فلكية لا ينبغي تفويتها.

وأضاف أن هذا الحدث نادر جدا. في الواقع، يحدث هذا الاحتجاب على التوالي، اعتمادًا على موقع زحل على دائرة البروج. ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة أو أفضل من ذلك. باستخدام تلسكوب صغير لرصد انغماس وانبعات الكوكب وحلقاته. كما سيستمر الاحتجاب لأكثر من ساعة. من بدايته في الساعة 03:43 دقيقة إلى نهايته في حوالي الساعة 04:45 دقيقة.