ظاهرة لم يشهدها التاريخ.. أسماك تهطل من السماء في هذه المدينة!

شهدت مدينة تيكساركانا في ولاية ​تكساس​ الأمريكية، ظاهرة جوية غريبة، لم يشهدها التاريخ من قبل. حيث سقطت أسماك صغيرة من السماء في آخر أيام العام الماضي، مع هطول الأمطار.

وتحدثت سلطات مدينة تيكساركانا عن هذه الظاهرة عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الإجتماعي قائلة: “2021 تبتعد عن كل الحيل… بما في ذلك تمطر الأسماك في تيكساركانا اليوم..كلا..هذه ليست مزحة”.

كما أضافت: “المطر الحيواني هو ظاهرة تحدث عندما تنجرف الحيوانات المائية الصغيرة مثل الضفادع وسرطان البحر والأسماك الصغيرة في مجاري المياه. التي تحدث على سطح الأرض، ثم تمطر في نفس وقت هطول الأمطار”.

وتابع المنشور: “بالرغم من أنه غير شائع، إلا أنه يحدث، كما يتضح في عدة أماكن في تيكساركانا اليوم..لذا أرنا صورك السمكية. ورجاء، من أجل الجميع، دعونا نبدأ 2022 بهدوء قدر الإمكان”.

وأوضح الخبير في الأرصاد الجوية، مايكل بيري، في مقابلة مع شبكة “CNN”، أن “الطريقة الوحيدة التي أدرك بها حدوث ذلك والذي نتج عنه هذه الأسماك الصغيرة التي تسقط من السماء مع عاصفة رعدية. ستكون عبارة عن زوبعة ماء صغيرة والتي تمتص الماء وأي شيء فيها لترفعه إلى قاعدة السحابة”. مشيرا إلى أنه ورغم ندرة هذه الوقائع، إلا أنها تحدث.

ونشرت وسائل إعلام عديدة مقاطع فيديو وتقارير حول هذه الظاهرة التي شهدها السكان.

https://twitter.com/Jules31415/status/1477391874851844101

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