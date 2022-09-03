ظاهرة ما تڨاريليش هنا .. غرامة مالية بين 100 إلى 1000 دج والحبس من 10 أيام إلى شهرين

نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك منشور حول حجز المساحات الموجودة أمام منازلهم اومتاجرهم، بغرض منع أصحاب السيارات من ركنها.

وأوضحت حماية المستهلك أن وضع حواجز اومواد أو أشياء الغرض منها إعاقة الطريق العام أوجعل الطريق غير آمن. وكذا إستعمال الارصفة لعرض السلع يتعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون

واضافت حماية المستهلك انه ووفقا للمادة 444 مكرر من قانون العقوبات رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982. يعاقب بغرامة من 100 إلى 1000 دج كما يجوز أن يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين. كل من يعيق الطريق العام بأن يضع أو يترك فيها دون ضرورة مواد أوأشياء كيفما كانت من شأنها أن تمنع أو تنقص من حرية المرور أوتجعل المرور غير مأمون. كذلك إستعمال الارصفة لعرض السلع يعبر مخالف للقانون.