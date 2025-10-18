ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء الجزائر ليلة الغد

كشف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية،الكراغ” ” عن حدوث ظاهرة فلكية مميزة في السماء، سهرة الأحد القادم.

ووفقا لبيان “الكراغ ” سيتمكن عشاق السماء في اتجاه الشرق من مشاهدة هلال القمر وكوكب الزهرة على ارتفاع 15 درجة من الأفق.

وأضاف البيان أن هذه الظاهرة ستكون يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 قبل شروق الشمس، على الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي.

ويعد هذا المشهد تقاربًا فلكيًا جميلاً، حيث سيكون القمر والزهرة في أقرب مسافة لهما، بفارق لايتجاوز 5 درجة من المركز إلى المركز.