ظاهرتان فلكيتان نادرتان في أكتوبر !

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، اليوم الأربعاء، عن أبرز الأحداث الفلكية لشهر أكتوبر.

وأشار مركز “كراغ” الوطني، إلى أن شهر أكتوبر سيشهد ظاهرتين فلكيتين بتاريخي 19 و21 أكتوبر الجاري.

أما الظاهرة الفلكية الأولى ستكون بتاريخ 19 أكتوبر، حيث سيشهد العالم تقارب بين القمر وكوكب الزهرة.

وبتاريخ 21 أكتوبر سيتمكن المواطنون من مشاهدة ظاهرة فلكية في غاية الجمال، أين ستكون هناك ذروة زخات شهب الجباريات.