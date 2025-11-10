ظروف سير المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية.. إيفاد لجان عمل إلى عدة ولايات

أوفدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لجان عمل إلى عدة ولايات، من أجل المتابعة المباشرة لسير عملية المراجعة. الدورية للقوائم الانتخابية لسنة 2025.

و حسب بيان للهيئة أوضح المصدر ذاته، أن اللجان ستطلع خلال هذه الزيارات على “ظروف سير المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية. ومتابعة مدى الالتزام بالتوجيهات المسطرة لضمان السير الحسن للعملية”.

وتأتي هذه الزيارات في سياق “الحرص على المتابعة المباشرة لسير عملية مراجعة القوائم الانتخابية عبر مختلف ولايات الوطن وضمان التطبيق الفعلي للتعليمات التنظيمية، بما يكفل السير المنتظم للعمل على المستوى المحلي”.

وفي هذا الإطار، تمّ إيفاد لجان إلى عدد من المندوبيات. بولايات البليدة، المدية وبومرداس, مثلما أشار إليه البيان.

كما تمّ أيضا تخصيص زيارة إلى جامعة بومرداس. من أجل “الوقوف على الحملة التحسيسية المنظمة من طرف التنظيمات الطلابية لفائدة زملائهم الطلبة. قصد التسجيل في القوائم الانتخابية والتحسيس بشأن الفعل الانتخابي”.