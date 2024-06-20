ظروف قاهرة تعدل برنامج الرحلات البحرية !

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الخميس، عن تعديل برنامج الرحلات البحرية. كما أوضحت المؤسسة إلى أن سبب التغيير راجع إلى ظروف قاهرة و أخرى خارجة عن نطاقها.

ويتعلق الأمر بكل من رحلة مرسيليا _ عنابة المبرمجة سلفا يوم 02 جويلية الساعة 12:00 على متن سفينة طاسيلي 2. حيث عوضت برحلة مرسيليا_ الجزائر يوم 1 جويلية الساعة 12:00 على متن سفينة باجي مختار 3 .

ورحلة عنابة _ مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 03 جويلية الساعة 12:00 على متن سفينة طاسيلي 2. أين تم تعويضها برحلة الجزائر_ مرسيليا يوم 04 جويلية الساعة 16:00 على متن سفينة باجي مختار 3 . وكذا رحلة إضافية عبر خط وهران_ مرسيليا يوم 03 جويلية الساعة 23:00 على متن سفينة الجزائر 2 .

إضافة إلى رحلة مرسيليا_ بجاية المبرمجة سلفا يوم 04 جويلية الساعة 12:00 على متن طاسيلي 2، عوضت برحلة مرسيليا _ الجزائر يوم 03 جويلية الساعة 13:00 ومرسيليا _الجزائر يوم 06 جويلية الساعة 12:00 على متن سفينة باجي مختار3. معلنة أنه سيتم الاتصال المعنيين بالرحلة لاحقا من اجل توجيههم .

ورحلة بجاية_ مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 05 جويلية الساعة 12:00 على متن سفينة طاسيلي 2 عوضت برحلة الجزائر _مرسيليا يوم 07 جويلية الساعة 11:00 على متن سفينة باجي مختار3 .

ورحلة وهران_مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 05 جويلية الساعة 12:00 على متن سفينة الجزائر 2 عوضت برحلة وهران _ مرسيليا يوم 06 جويلية الساعة 15:00 على متن سفينة الجزائر 2.

ومرسيليا_ وهران يوم 06 جويلية الساعة 17:00 على متن سفينة طاسيلي 2 عوضت برحلة مرسيليا_ وهران يوم 05 جويلية الساعة 11:00 على متن سفينة الجزائر 2 .

ورحلة سات _ وهران المبرمجة سلفا يوم 09 جويلية الساعة 17:00 على متن سفينة طاسيلي 2 عدلت لتصبح على الساعة 19:00 في نفس اليوم على متن سفينة الجزائر 2 . وكذا رحلة جنوى _ سكيكدة يوم 09 جويلية الساعة 13:00 على متن سفينة الجزائر 2 عوضت برحلة مرسيليا_ الجزائر يوم 10 جويلية الساعة 13:00 على متن سفينة باجي مختار 3.

ورحلة سكيكدة _ مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 10 جويلية الساعة 14:00 على متن سفينة الجزائر 2 عوضت برحلة سكيكدة _ مرسيليا يوم 08 جويلية الساعة 17:00 على متن نفس السفينة.

ورحلة وهران _ مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 13 جويلية الساعة 12:00 على متن سفينة طاسيلي 2 عوضت برحلة وهران _ مرسيليا يوم 11 جويلية الساعة 10:00 على متن سفينة الجزائر 2 .