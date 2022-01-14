ظروف مناخية صعبة ستواجه المنتخب الوطني خلال لقاء غينيا الإستوائية

ستواجه المنتخب الوطني عدد من الصعوبات والعوائق في مدينة دوالا الكاميرونية التي ستحتضن مباراة غينيا الاستوائية بعد غد.

وأعلنت مصالح الأرصاد الجوية بمدينة دوالا التي يتواجد فيها ملعب “جابوما”، عن أحوال الطقس التي ستكون عليها المنطقة يوم المباراة. حيث كشفت أن الرطوبة ستصل حد 90 بالمائة.

وتشكّل الرطوبة عائقا حقيقيا أمام المنتخب الوطني التي تتطلب جهدا إضافيا للاعبين.

كما شكّل غياب عدد كبير من الأنصار الجزائريين عائقا هو الآخر. إلى جانب أرضية ميدان “جابوما” التي تعتبر أسوأ الميادين في الكاميرون عكس البعض من الملاعب التي احتضنت عدد من مباريات المنتخبات الأخرى، خاصة مواجهة منتخب البلد المستضيف.

ويبدو أن بلماضي وضع إحتياطاته اللازمة لمواجهة غينيا الإستوائية والظروف المناخية الصعبة في آن واحد.

يذكر أن اليوم عرف سقوط قطرات من المطر بذات المدينة التي قد تلطّف الأجواء المناخية.