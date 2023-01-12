قناة النهار ظريفة تغني رائعة “افافا ينوفا” للراحل إدير بقلم النهار أونلاين نشر في 12 جانفي 2023 - 23:01 شارك غرِّد أرسل 60 0 ظريفة تغني رائعة “افافا ينوفا” للراحل إدير إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/DgkpJ اقرأ أيضا النابلسي يحط رحاله بالجزائر ويبدأ جولة محاضراته من وهران قناة النهار 07 جانفي زيادات في الأجور يقرها رئيس الجمهورية .. هذه بعض تفاصيل كيفية الزيادة قناة النهار 26 ديسمبر تموين ولايات الشمال باللحوم من الجنوب.. النهار تقف على واقع الأسعار والوفرة بتمنغست قناة النهار 06 جانفي مليون تاجر مقابل 45 ألف جهاز دفع الكتروني.. جهود تعميم الدفع الالكتروني متواصلة قناة النهار 06 جانفي وزير التربية : "من حقك تطلع على التحقيق وتشوف قانونية التحقيق و تشوف القرارات" قناة النهار 12 جانفي عزالدين: سولكينغ هو لي خرجني من السلبية لي كنت عايش فيها وحبيت ننجح كيما هو قناة النهار 28 ديسمبر أمن: تعزيز مخططات الحماية والأمن في المطارات لإستقبال الوفود المشاركة في "الشان" قناة النهار 12 جانفي الشيخ النوي: الرئيس عبد المجيد تبون يدشن ملعب "نيلسون مانديلا" بكلمته الشهيرة "تحيا الجزائر" قناة النهار 12 جانفي إنجاز منتزه عائلي بمقاييس حديثة بالمركز الوطني لتربية الخيول شاوشاوة بتيارت قناة النهار 29 ديسمبر هل سيبقى مجيد بوقرة على رأس العارضة الفنية للمنتخب المحلي بعد الشان ؟ قناة النهار 06 جانفي