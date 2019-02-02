ظريف: “يجب الإعتماد على أشخاص مؤهلين لتسيير المولودية”

أبدى الرئيس السابق لمولودية الجزائر، عبد القادر ظريف، حسرته على الوضعية التي يعيشها حاليا فريقه السابق، مؤكدا على ضرورة التغيير.

وصرح عبد القادر ظريف، لتلفزيون “النهار”: “عندما أشاهد الوضعية الحالية لمولودية الجزائر، أبكي، يجب إعادة النظر في طريقة تسيير النادي”.

وأضاف الرئيس السابق للعميد: “يجب الإعتماد على أشخاص مؤهلين ومجندين لتسيير الفريق، وليس مجرد أرقام، الأرقام يجب تركها للاعبين”.

يذكر أن مولودية الجزائر، تعاني من تراجع نتائجها خلال الموسم الجاري، ما جعل الأنصار يتهمون الإدارة الحالية بالتقصير، وبضرورة الرحيل.