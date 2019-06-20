ظلم نفسه.. والدي حرمنا ومنح كل ماله لابن زوجته الثانية

من سأتكلم في حقه هو والدي أطال الله عمره وغفر له ذنبه وجعله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، بالرغم من الخطأ الذي وقع فيه، إلا أن الاحترام واجبي نحوه.

وهذا ما أريد أن أبلغ به إخوتي الذين رفضوا ما أقدم عليه جملة وتفصيلا وقرروا مقاطعته نهائيا.

تفاصيل القضية تعود إلى أيام قبل الشهر الفضيل، حيث مرض والدي واشتد به الألم فرقد في المستشفى عدة أيام، وبعدها تماثل للشفاء.

وعاد إلى سابق عهده يتمتع بموفور الصحة ولله الحمد والمنة، آنذاك لم نقصر في زيارته، وقد جعلت نظام المناوبة بيني وبين إخوتي للسهر على راحته.

ولكن كل هذا لم يشفع لنا عند والدنا الذي قرر أن يمنح ماله وثروته بأكملها لشقيقنا الأصغر، مع العلم أنه قاصر دون السن القانونية.

وحجته في ذلك الخوف عليه من الظلم، قال إنه يخشى أن يصيبه مكروه فنبخس أخانا حقه ونحرمه من الميراث، قالت له والدتي إنه كان عليه أن يمنح هذا الابن حقه فقط.

فتنكر لكلامها بحجة أنه أدرى وأعلم، مما جعل إخوتي يقاطعونه، والأكثر من هذا بعدما كانوا يحبون هذا الشقيق أصبح شعورهم الوحيد نحوه الكره والحسد.

لقد ظلم والدي نفسه بهذا التصرف، وليس علينا أن نهجره أو نقاطعه، بل وجب أن نسأل الله له الهداية أليس كذلك؟