ظهر ببرنامج روسي.. جزائري يُبهر الجميع بموهبة إستثنائية

خطف الطالب الجزائري، وليد هني، صاحب الـ20 سنة والمختص في الإعلام الآلي، الأضواء، خلال مشاركته في برنامج للمواهب.

وظهر الطالب الجزائري في برنامج روسي للمواهب، جمع بين 60 مشاركا من مختلف دول العالم.

وقدم الطالب عرضا مبهرا جمع فيه بين تقنيات الحساب الذهني وتقنيات الذاكرة.

وجمع الجزائري بين مجالين مختلفين حين قدّمت له مجموعة أرقام الطويلة وطلب منه إيجاد الجذور التربيعية والجذور التكعيبية الموافقة لها ذهنيا وتذكر مكان الإجابات الصحيح من خلال البحث في مجموعة بطاقات تحمل الأعداد المطابقة لها وضعها في مكانها الصحيح.

ونجح هني من بين 60 مشاركا من مختلف دول العالم ولفت انتباه لجنة التحكيم والجماهير الروسية الحاضرة في البرنامج.

https://www.facebook.com/watch?v=386367981059385