ظهر في فيديو يهدد ويعتدي على صاحب محل..توقيف المشتبه فيه بأم البواقي

تمكنت شرطة عين كرشة بالتنسيق مع شرطة عين مليلة من توقيف شخص مشتبه فيه في قضية السب. والتهديد باستعمال سلاح أبيض محظور.

وتمت القضية على إثر تداول خلال الأيام القليلة الماضية مقطع فيديو عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي. يظهر خلاله قيام شخص مجهول بتهديد ومحاولة الاعتداء على صاحب محل تجاري. إضافة إلى تقدم شخص الى مصالح امن دائرة عين كرشة لتقديم شكوى رسمية في نفس الموضوع ضد المشتبه فيه.

وفتحت رجال الضبطية القضائية بأمن دائرة عين كرشة على الفور، تحقيقا معمّقا في القضية. تم خلاله تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة عين مليلة بعد تكثيف التحريات والتنسيق مع مصالح أمن دائرة عين مليلة. ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 19 سنة.

وبعد استفاء جميع الإجراءات القانونية، أنجز ضده ملف جزائي عن قضية “السب والتهديد باستعمال سلاح أبيض (سكين)”. قدم بموجبه أمام نيابة محكمة عين مليلة.