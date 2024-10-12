ظهر قبل 800 قرن.. مذنب بطول 29 مليون كلم يزور سماء العرب

سيزور مذنب نادر الأرض، ويظهر بدءا من اليوم السبت، حتى 30 أكتوبر الجاري، كواحد من ألمع المذنبات في سماء العالم العربي ونصف الكرة الشمالي.

وهذا المذنب يزور سماء الأرض مرة كل 80 ألف عام، وكان آخر ظهور له في العصر الذي عاش فيه إنسان Neanderthals البدائي، قبل 800 قرن.

المذنب الذي اكتشفه مرصد Tsuchinshan الصيني، بالتعاون في جانفي العام الماضي مع “نظام تأثير الكويكبات على الأرض” أو ATLAS التابع في جنوب إفريقيا لوكالة NASA الأميركية، معروف لعلماء الفلك باسم C/2023 A3 وبلقب “مذنب القرن” أيضا.

وهذا المذنب عبارة عن كرة من صخور وجليد وغبار، وسيقترب من الأرض ليصبح اليوم عند مسافة 70 مليونا من الكيلومترات.

ثم يتقلص بريقه تدريجياً إلى أن يختفي في جوف الكون، ليعود ويزور الأرض بعد 80 ألف عام.

ويمكن رؤية المذنب بالعين المجردة في سماء العالم العربي بشرط أن يكون الأفق الشرقي مكشوفا بالكامل والسماء صافية.

ويمكن أن تكون المذنبات متقلبة ويصعب التنبؤ بها، لذلك يفضل استخدام المنظار أو تلسكوب صغير لتعزيز الرؤية.