ظهر بوجه شاحب.. حاج موسى ينهزم أمام الإنتر في رابطة الأبطال

ظهر الدولي الجزائري انيس حاج موسى بوجه شاحب في مباراة فريق فاينورد روتردام وإنتر ميلان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانهزم حاج موسى ورفقائه بثنائية نظيفة ورغم أن المباراة جرت القواعد بملعب “فينورد”، وأمام الجماهير الهولندية.

وشارك مهاجم الخضر أساسيا ولم يظهر كثيرا في المباراة، كما أنه لم يصنع أي خطر كبير في هجوم فريقه الهولندي، بينما عاب مواطنه ورفيقه في الفريق رامز زروقي بداعي الإصابة.

وستكون المهمة صعبة لصاحب اليسرى السحرية في قيادة زملائه للعودة لنتيجة إيجابية وتحقيق التأهل إلى الدور القادم، خلال المواجهة التي ستجري بإيطاليا الثلاثاء القادم.