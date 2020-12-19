ظهور أعراض حساسية غير متوقعة لدى بعض متلقي لقاح “فايزر”

تسبب اللقاح الذي طورته شركتا “فايزر” و”بيونتيك” ضد كورونا، في رد فعل تحسسي لدى عدد من الأشخاص في الولايات المتحدة.

وهو ما أكده مدير مركز تقييم البيولوجيا والأبحاث في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، حسب ما أورده موقع “روسيا اليوم”.

وقال ذات المسؤول، بأن التحقيق جار في ظهور أعراض تحسسية لدى 5 أشخاص على الأقل بعد تلقيهم اللقاح.

مشيرا إلى أن هذه الحالات سجلت في أكثر من ولاية، منها ألاسكا.

وقال المسؤول، أن سبب ظهور هذه الأعراض يعود إلى مادة بولي إيثيلين جلايكول التي يضمها لقاح “فايزر”.

هذا وكشفت تقارير عن حالتين مشابهتين وقعتا الأسبوع الماضي في بريطانيا، والتي تستعمل لقاح “فايزر” كذلك.