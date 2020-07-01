ظهور الضبع المخطط في غابات تيبازة بعد 40 سنة من الغياب

عاد حيوان الضبع المخطط للظهور مجددا في غابات تيبازة، بعد فقدانه منذ سنوات الثمانينات.

وحسب ما علم أمس الثلاثاء لدى محافظة الغابات بتيبازة، تمت مشاهدة زوج الضبع المخطط بغابة برويس بين حجوط والناظور، بناء على بلاغ جمعية الصيادين “المستقبل”، والذين أكدوا مشاهدتهم له.

وأورد محمد جمال، مسؤول مصلحة حماية الحيوانات والنباتات بالمحافظة، أن مصالحه تعمل حاليا على تأكيد بعض الأخبار التي راجت على منصات التواصل الاجتماعي والتي مفادها ظهور نفس الصنف من هذا الحيوان المهدد بالانقراض بغابات مراد جنوبي تيبازة.

وأكد المحافظ الرئيسي أن مصالحه، لا تستبعد فرضية عودة الحيوانات المفترسة التي غابت عن غابات الولاية لعدد من الأسباب الموضوعية.

وعودة هذه الحيوانات، مرهون أساسا بوفرة الأكل والهدوء والطمأنينة.

ومن شأن ظهور الضبع المخطط أن يساهم في التنوع البيولوجي والتوازن البيئي بغابات المنطقة، على اعتبار أنه يعيش على بقايا الحيوانات النافقة.

خصوصا مع ظهور زوجين “ذكر وأنثى”، وذلك على اعتبار أن الأنثى بمقدورها أن تلد خمسة فراعل صغار بعد فترة حمل تفوق الـ90 يوما.

وذكر ذات المسؤول، برصد ظهور جديد “للزردي” في غابات تيبازة، خلال السنوات الماضية.