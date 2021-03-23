ظهور النتائج الأولية للتحاليل..نسب عالية للمحروقات في السوائل المتدفقة إثر حفر بئر أرتوازية بأولاد رحمون

أظهرت النتائج الأولية للتحاليل التي أجريت على عينات للسوائل المتدفقة إثر حفر بئر أرتوازية ببلدية أولاد رحمون وجود نسب عالية من المحروقات، الزيوت، الشحوم ومواد معلّقة، حسبما أكده مدير البيئة بولاية قسنطينة، أرزقي بوطريق.

وفي تصريح له عبر التلفزيون الجزائري، كشف مدير البيئة، ان “النتائج الأولية قد أظهرت ارتفاع نسبة المحروقات في السائل والتي قدرت بـ 460 مليغرام في اللتر الواحد، و620 مليغرام في اللتر للزيوت والشحوم في السائل، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع في المواد المعلقة بـ 1200 مليغرام في اللتر”.

وأضاف ذات المسؤول، “أن التحاليل على العينات المأخوذة من السوائل والغازات المتدفقة من بئر أرتوازية يوم الأحد الماضي، قد تم تحليلها و معاينتها بالمخبر الجهوي التابع للمرصد الوطني للبيئة و التنمية المستدامة، حيث أظهرت النتائج الأولية وجود نسب عالية من هذه المواد .”