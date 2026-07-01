ظهور خفافيش بسد بني هارون في ميلة

ظهرت منذ أيام أنواع من الخفافيش على مستوى سد بني هارون في ولاية ميلة.

وحسبما أفات به محافظة الغابات بالولاية، فإنه وبناء على اتصال من طرف مدير سد بني هارون حول ظهور نوع من الخفافيش على سطح خزانات السد. تنقلت رئيسة مصلحة حماية النباتات والحيوانات رفقة كل من رئيس مكتب الصيد والنشاطات الصيدية ورئيس إقليم الغابات القرارم قوقة إلى عين المكان مساء يوم الإثنين 29 جوان 2026.

وتم تسجيل نوعين من الخفافيش “خفاش السيروتين الإيزابيلي (Sérotine isabelle)” المعروف بتواجده في المنشآت الخرسانية ومخازنها. حيث تشكل الإناث مستعمرات امومة بداية من اواخر أفريل وحتى شهر جويلية لحماية من المفترسات خاصة الطيور الجارحة. بالإضافة كذلك إلى جنس خفافيش الفأر (Myotis) والتي تفضل السدود والمجاري المائية المعروفة بالاستهلاك الكثيف للحشرات المائية والناموس.