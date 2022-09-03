ظهور سائل غريب في شاطئ بومرداس.. مصالح البيئة توضح!

كشفت مديرية البيئة، عن نتائج التحاليل التي قامت بها على المادة السائلة التي ظهرت في الشاطئ المركزي لولاية بومرداس. كما أوضحت، أن المياه المتدفقة سببها قيام مصالح “مادي-نات” بعملية تنظيف طريق واجهة البحر وقناة صرف مياه الأمطار على مستواه.

في حين، أشار المصدر ذاته، إلى أن الأمر أدى إلى تدفق المياه الراكدة إلى الشاطئ. مضيفا أنه قد تدخلت مصالح الديوان الوطني للتطهير ومصالح مادي-نات لتنظيف المكان وإزالة آثار المياه الراكدة.