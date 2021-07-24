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ظهور سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا

بقلم نادية بن طاهر
ظهور سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا
الفيروسات التاجية
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أعلنت وكالة الصحة العامة في إنجلترا، عن إكتشاف، سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

وحسب ما نقله موقع “روسيا اليوم”، عن صحيفة “Mirror” نقلا عن أطباء بالوكالة: ” تم تحديد حتى الآن 16 حالة إصابة بطفرة B.1.621 في جميع أنحاء بريطانيا، معظمها مرتبط بالسفر إلى الخارج”.

ويقوم الأطباء في الوكالة الآن، بإجراء اختبارات على هذا المتحور الجديد من فيروس كورونا “SARS-CoV-2” لفهم تأثير الطفرة على سلوك الفيروس بشكل أفضل.

ولم يُعرق بعد، ما إذا كانت سلالة B.1.621 قد تقلل من فعالية اللقاحات.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=963924
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