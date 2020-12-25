ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا في نيجيريا

أكدت السلطات في نيجيريا اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، عبارة عن شكل خاص من اشكال الطفرات.

وأشارت السلطات النيجيرية إلى أنها تختلف عن تلك التي عثر عليها مؤخرا في بريطانيا.

وقال مدير المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، جون نكينغاسونغ: “نحن نتحدث عن فيروس متحور خاص”.

ورأى المسؤول الصحي أن الوقت سابق لأوانه للحديث عن سمات السلالة الجديدة لفيروس كورونا، مضيفا أن هناك حاجة لمزيد من البحث.

وتظهر البيانات الأولية أن السلالة الفيروسية الجديدة ليست عدوانية، مثلها مثل تلك المكتشفة في جنوب إفريقيا.

يذكر أن نيجيريا كانت أول دولة في إفريقيا تم اكتشاف إصابات بعدوى فيروس كورونا فيها، في 27 فيفري 2020.