ظهور سليماني مع نيوكاستل قد يتأجل إلى 15 أفريل

كشفت الصحافة البريطانية، أن مشاركة إسلام سليماني، رفقة فريقه الجديد نيوكاستل الإنجليزي قد تتأجل إلى غاية الـ15 أفريل المقبل.

وأوضحت وسائل الإعلام الإنجليزية، أنه في حال عدم مشاركة سليماني أمام هيدر سفيلد، السبت المقبل، فسيتأجل ظهوره إلى غاية الـ15 أفريل المقبل.

حيث أن المواجهة التالية لنيوكاستل، بعد هيدر سفيلد، ستكون أمام ليستر سيتي، وقانون البريميرليغ، يمنع مشاركة لاعب معار ضد فريقه الأصلي.

وبهذا فإن ظهور سليماني، مع نيوكاستل، سيكون في أغلب الأحوال أمام نادي أرسنال، لحساب الجولة الـ34 من البريميرليغ، والمقرر في 15 أفريل.