ظهور لافت لأصالة في أول حفل بعد إعلان طلاقها

أحيت النجمة السورية أصالة نصري، ليلة الجمعة، حفلا فنيا ضخما، في العاصمة المصرية القاهرة، في أول ظهور لها بعد إعلانها طلاقها.

وجاء الحفل تحت شعار “بعشق حياتي”، دعما للنساء المصابات بمرض السرطان، وستعود أرباح الحفل للنساء اللاتي يعانين من هذا المرض.

وخطفت أصالة الأنظار في حفلها، بفستان وردي وقوام ممشوق، ولون شعر جديد.

واللافت في الأمر، هو بكاء إبنتها شام الذهبي، خلال تقديم أصالة لأغنية “بين إيديك”، لا سيما وأن كليب هذه الأغنية من إخراج طليقها، طارق العريان.

وكانت أصالة قد أصدرت أغنيتها “شامخ” قبل أيام، والتي عرفت نجاحا كبيرا، وحصدت مليوني مشاهدة على موقع الفيديوهات اليوتيوب.

يذكر أن أصالة أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها طارق العريان رسميا، بعد زواج دام 13 عاما.