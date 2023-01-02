ظهور متحور جديد لكورونا شديد العدوى

ظهر متحور جديد لفيروس كورونا في بريطانيا، يتميز بعدواه الشديدة، حيث انتشر بشدة في المملكة.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن هذا المتحور الجديد، مسؤول عن واحد من كل 25 إصابة في المملكة المتحدة.

وأطلق الخبراء على المتحور الجديد من فيروس كورونا اسم “XBB.1.5”.

ودق المتحور الجديد ناقوس الخطر في الولايات المتحدة لسرعة انتشاره وتسببه في زيادة الإصابات التي تتطلب حالاتها المعالجة في المستشفى.

وأصبح المتحور الجديد مسؤولا في الولايات المتحدة عن 4 من أصل كل 10 حالات.

والمتحور الجديد متفرع في الأصل عن متحور “أوميكرون” الذي بدأ في التفشي أواخر عام 2021.

وبحسب المعلومات المتوفرة حاليا، فلدى المتحور “XBB.1.5” طفرات تؤدي إلى إصابة الناس بشكل أكبر من سابقيه. ومراوغة الحماية من التطعيمات والإصابات السابقة بالعدوى.

ويمثل المتحور الجديد جرس إنذار للسلطات في بريطانيا وقد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية، المتمثلة بالوباء المزدوج: كورونا والإنفلونزا.

لكن مسؤولين ببريطانيا قالوا إنه ما من مؤشر على أن المتحور الجديد زاد من الإصابات الصعبة مقارنة بغيره من المتحورات.