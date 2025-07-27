ظهور نتائج المسجلين في “عدل3”

نشرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، اليوم الأحد، نتائج دراسة ومعالجة الملفات للمسجلين في صيغة البيع بالإيجار “عدل3”.

ويتمكن المسجلون في برنامج “عدل3” الإطلاع على النتائج عبر الولوج إلى المنصة www.aadl.dz وبعد إدخال المعلومات الخاصة بالمسجل. يجب التوجه إلى خانة اكتتاب ثم الضغط على قبول للإطلاع على نتيجة دراسة ومعالجة الملف.

وبعد الضغط على خانة قبول يظهر للمسجل إشعار، يؤكد القبول المبدئي.

وفي حالة ظهور نتيجة غير مقبول، على المسجل التوجه إلى خانة غير مقبول، أين يظهر إشعار رفض يوضح سبب رفض ملف الاكتتاب، والوثائق التي يجب تحميلها وذلك لأجل إعادة دراسة ومعالجة الملف.

وبخصوص تحميل ملف الطعن، يجب النقر على خانة طعن ثم يقوم المسجل بتحميل الوثائق المطلوبة وبعد الانتهاء من هذه العملية، يظهر إشعار يؤكد تحميل الملف بنجاح.