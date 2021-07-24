ظهور شاحب للرياضة الجزائرية في اول يوم من الاولمبياد !

سجلت النخبة الرياضية الجزائرية ظهورا فاشلا في أول يوم من الألعاب الأولمبية التي تحتضنها العاصمة اليابانية طوكيو بإستثناء الملاكم عبد الحفيظ بن شبلة الذي تأهل إلى الدور الثاني لوزن 91 كلغ بعد فوزه على الأوزبكي تورسنوف سانجار

ففي منافسة الرماية أنهت هدى شعبي منافسة 10 متر هواء مضغوط سيدات في المركز 39 من أصل 50مشاركة برصيد 319.5 نقطة

وفي التجديف فشل الثنائي سيد علي بودينة و كمال آيت داود في التأهل المباشر إلى الدور النصف النهائي لمنافسات زوجي السكيف رجال بعد حلولهما في المركز السادس في التصفية الثالثة بتوقيت 6د 57ثا 32ج.م ، ليبحثا عن بطاقة التأهل غدا في دور الترضية.

وفي المبارزة إنهزم أكرم بونابي اختصاص سيف الحسام، في الدور الأول أمام الياباني ستريتس ب 15مقابل 9 .

وفي الدراجات على الطريق، لم يتمكن العداءين الجزائريين منصوري حمزة و لعقاب عزالدين من إنهاء السباق و بذلك تنتهي مشاركتهم في الأولمبياد

كما أقصي الجزائري العربي بورياح في تنس الطاولة ضد المجري ماروخوس بانس.