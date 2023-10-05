ظواهر فلكية نادرة سيشهدها العالم بداية من 10 أكتوبر

يشهد العالم مجموعة ظواهر فلكية نادرة في شهر أكتوبر، منها كسوف حلقي للشمس. اقتران القمر وكوكب الزهرة وغيرها من الأحداث التي ينجذب إليها محبو الفضاء والفلك. ذلك بجانب ظاهرة الأورورا أو الشفق القطبي التي تحدث في القطب الشمالي في هذا التوقيت من كل عام.

ووفقا لموقع «clickorlando» البريطاني يقترب الحدث الفلكي الأهم لهذا العام وهو كسوف حلقي نادر للشمس. مما يسلط الضوء على ظواهر فلكية نادرة في شهر أكتوبر.

وقبل ظاهرة الكسوف ينتظر العالم في 10 أكتوبر اقتران كوكب الزهرة وهلال القمر. وسيتم عرض أو رؤية الاقتران قبل شروق الشمس في 10 أكتوبر. عندها يتواجد كوكب الزهرة فوق القمر مباشرةً مع إضاءة قطعة صغيرة منه فقط، وسيلعب القمر دورًا كبيرًا في الحدث القادم.

وقبل 10 أكتوبر هناك ظاهرة فلكية من المنتظر حدوثها في السادس من اكتوبر، وهي إقتران القمر بـ كوكب زحل.

ويمكن مشاهدة الفوهات على طول الخط الفاصل الذي يقسم القمر ليلًا ونهارًا بواسطة منظار أو تلسكوب صغير. وبعد بضع ليالِ خاصة في التاسع من أكتوبر، سيكون القمر بالقرب من المشتري في اقتران آخر.

ومن الظواهر الفلكية النادرة في شهر أكتوبر هو كسوف الشمس الحلقي في منتصف الشهر. حيث لن يرى السكان في أجزاء من العالم منها منطقة وسط فلوريدا الجزء الحلقي أو حلقة النار من الكسوف الشمسي. لأن فيه يظهر القمر هو الذي يتحرك أمام نجم الأرض وكأنه يأخذ قضمة من شمس الظهيرة. ستلاحظ أن السماء أصبحت أغمق وأن درجة الحرارة تنخفض بضع درجات حيث. سيكون هناك توقف مؤقت في الحد الأقصى للتسخين الشمسي أو حرارة الشمس.

وقبل نهاية الشهر في 21 و22 اكتوبر. سوف تتزين السماء بسيل من شهب الجباريات المميزة. وهو مشهد يستحق المشاهدة، على الرغم من أنه لا ينتج عددًا كبيرًا من النيازك مثل البرشاويات أو الجوزاء. وفي ذلك الحدث تتحرك الأرض عبر حقل حطام مذنب هالي، ويمكنك رؤية ما بين 10 إلى 20 نيزكًا في الساعة.