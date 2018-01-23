عائق وحيد يحرم سليماني من الإنتقال لتشيلسي

لايزال الدولي الجزائري، إسلام سليماني متواجدا على رادار، تشيلسي، والذي سيُتم صفقته في حالة عدم تمكنه من خطف البوسني “إيدين دزيكو”.

وحسب شبكة “سكاي سبورتس”، فإن “سوبر سليم” مُتحمس للانتقال إلى “البلوز” ولو كان ذلك من أجل القيام بدور “الجوكر” فقط.

ويرى هدّاف المنتخب الوطني، بأن البقاء بديلا مع فريق يُنافس في رابطة الأبطال أفضل له من البقاء مع “ليستر سيتي”.

يُشار بأن إبن عين البنيان يتجه لتغيير الأجواء خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وهو المطلوب من طرف كل من “واتفورد” و”بشيكتاش”.