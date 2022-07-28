عائق وحيد يعترض طريق سليماني لمُزاملة بلايلي !

كشفت صحيفة “ريكورد” البرتغالية اليوم الخميس عن العائق الوحيد الذي يحرم، إسلام سليماني، من الالتحاق بفريق ستاد بريست 29 الفرنسي.

والمُتمثل في الراتب السنوي الكبير لمُهاجم فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، والذي لا يستطيع، بريست، دفعه.

كما أضافت ذات الصحيفة أن النجم الدولي الجزائري لا يُريد ترك أوروبا رغم تلقيه عروضا من فرق خليجية.

ويُذكر أن سليماني لا يدخل ضمن مخططات مُدرب سبورتينغ لشبونة للموسم الجديد ماجعله يبحث عن وجهة جديدة.