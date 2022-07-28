عائق وحيد يعترض طريق سليماني لمُزاملة بلايلي !
كشفت صحيفة “ريكورد” البرتغالية اليوم الخميس عن العائق الوحيد الذي يحرم، إسلام سليماني، من الالتحاق بفريق ستاد بريست 29 الفرنسي.
والمُتمثل في الراتب السنوي الكبير لمُهاجم فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، والذي لا يستطيع، بريست، دفعه.
كما أضافت ذات الصحيفة أن النجم الدولي الجزائري لا يُريد ترك أوروبا رغم تلقيه عروضا من فرق خليجية.
ويُذكر أن سليماني لا يدخل ضمن مخططات مُدرب سبورتينغ لشبونة للموسم الجديد ماجعله يبحث عن وجهة جديدة.
🚨 Slimani est « trop cher » pour Brest !
Le club breton ne veut pas faire de folies pour le salaire de l’avant centre algérien.
• Malgré des clubs intéressés au Moyen-Orient, le joueur quant à lui ne veut pas quitter l’Europe.
[@Record_Portugal] #SportingCP pic.twitter.com/l2Uh8oK8cU
— 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐏 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 🇫🇷 (@FR_SportingCP) July 28, 2022