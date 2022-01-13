عائلات أصيبت بكورونا عن طريق أطفال متمدرسين

أكد رئيس مصلحة كوفيد-19 بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية بمصطفى باشا، كمال حايل، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية. أن معظم الحالات التي استقبلتها الوحدة تتمثل في عائلات انتقلت إليها العدوى عن طريق أطفال متمدرسين.

وقال إنه أنه وبعدما كانت المصلحة تدخل المستشفى ما بين 8 و 9 حالات يوميا خلال ديسمبر الماضي. أصبحت تستقبل ما بين 17 إلى 20 حالة يوميا أي ضعف الحالات السابقة. محذرا من الوضعية الوبائية المسجلة خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح ذات الأخصائي إلى أن هذه الحالات وضعيتها “خطيرة نوعا ما”. وهي غالبا تتمثل في أشخاص يقومون بالتطبيب الذاتي ولا يقبلون على المصالح الاستشفائية.

كما أن نسبة 85 الى 90 بالمائة من الحالات التي تم استشفائها لم تتلق اللقاح و أن 10 بالمائة فقط تلقت الجرعتين.

طالع أيضا:

ارتفاع رهيب لإصابات كورونا بالجزائر.. تجاوزت الـ600 حالة