عائلات البحارة المفقودين تطالب بنتائج تحاليل الحمض النووي

أخبار الجزائر
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عائلات البحارة المفقودين تطالب بنتائج تحاليل الحمض النووي
بقلم أمينة ج

تنتظر عائلات البحارة المفقودين  نتائج  تحليل  الحمض النووي  الذي أجرته منذ حوالي شهر.

وذلك من أجل تسهيل معرفة إن كانت الجثتين التي تم العثور عليهما قرابة السواحل الإيطالية، تعود لأحد البحارة .

حيث أنه ليومنا هذا لم يظهر أي جديد في القضية.

وقال كمال وهو قريب البحار المفقود بوسعيد الطيب أن مصالح الدرك التابعة لولاية تيبازة، استدعتنا من أجل إجراء تحاليل الحمض النووي.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من إجراءات الحمض النووي قالت لهم مصالح الدرك أن القضية الأن هي عندنا

وفيما بعد سيتم إرسالها لمعهد الأدلة الجنائية ببشاوي.

وطالب كمال، أن تقدم لهم النتائج النهائية لهذه القضية من أجل معرفة لمن تعود الجثت حتى يتم دفنهما.

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