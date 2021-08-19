عائلات الحراقة المفقودين تناشد السلطات للبحث عنهم

تناشد عائلات المفقودين من الحراڨة بالحراش في العاصمة السلطات من أجل تكثيف عمليات البحث عن أبناءها المفقودين وسط البحر

وحسب مصادر النهار اونلاين فقد خرج الجمعة 13 أوت الماضي عبر سواحل مستغانم 11 شخصا في البوطي بإتجاه إسبانيا. وبعدساعة ونصف من السير وسط البحر إنقلب بهم البوطي لينجوا 8 أشخاص فيما تم فقدان 3 أخرين. ويتعلق الامر بـ حاكم مجيد من قرية بزرقة في ازفون بتيزي وزو وكذا بلال خادر من حي كريفة بالحراش في العاصمة والثالث من مستغانم

وإنطلقت عمليات البحث عنهم منذ الجمعة الماضية. حيث تعاني عائلاتهم الامرين جزنا وحسرة على فقدان فلذات اكبادهم. وبهذا توجه عائلات المفقودين نداء للسلطات من أجل تكثيف عمليات البحث عنهم والعثور عليهم