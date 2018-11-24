عائلات “الحراڨة” بعنابة قلقة بعد انباء عن انقلاب “بوطي” في سردينيا

تعيش عائلات “الحراڨة” المفقودين بحي “جبانة اليهود” بعنابة حالة من القلق والتوتر.

بسبب انقلاب قارب حراڨة يضم 18 شخصا بجزيرة سردينيا الإيطالية.

وحسبما ورد للعائلات من اخبار القارب يحمل “حراڨة” أغلبهم ينحدرون من ولايتي عنابة والعاصمة صبيحة أمس.

انقلب بهم القارب في عرض البحر بعد أن دخلت كميات كبيرة من الماء للقارب.

وذلك بعد خروجهم في رحلتهم غير الشرعية من شاطئ واد القاب بعنابة فجر امس الجمعة حسب عائلاتهم.

وتمكن 11 شابا من النجاة بعد السباحة إلى غاية الوصول إلى شاطئ عين بربر بعنابة .

فيما يبقى مصير ال7 “حراڨة مجهول، ويقول افراد من عائلتهم انهم مفقودون.