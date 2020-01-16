عائلات بحي 2 محمد فارس ببولوغين تناشد صيودة التدخل قبل حدوث الكارثة

ناشدت العائلات القاطنة بشارع 2 محمد فارس ببلدية بولوغين والي ولاية العاصمة عبد الخالق صيودة للإسراع في عملية ترحيلهم كونهم أصبحو مهددين بالموت في أية لحظة.

وحسب ما اطلعت عليه النهار اونلاين من خلال حديثها للسكان فإن البنايات التي يطقنون بها مصنفة في خانة البنايات المهددة بالإنهيار وصنفتها مصالح المراقبة التقنية للبنايات في خانة البنايات الحمراء صنف 5.

وأكد سكان حي محمد فارنس بأن بناياتهم تحمل تصنيف خطير جدا ومهدد بالإنهيار صنف أحمر 5 منذ الزلزال الذي ضرب بولوغين في الفاتح من شهر أوت 2014.

وتشهد البنايات العديد من التشققات الخطيرة وفي أسسها وهو مانذر بحدوث الكارثة في أي لحظة خاصة ونحن في فصل الشتاء و مع اضطرابات الأحوال الجوية

واكد السكان أن مصالح بلدية بولوغين و مصالح ولاية الجزائر قامت باحصائهم عدة مرات ووعدتهم بترحيلهم في أقرب الأجال منذ أزيد من سنتين لكل لم يتم ترحيلهم بعد