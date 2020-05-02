عائلات تبيت بالشارع بعد انهيار جزئي لعمارة بحي سان بيار في وهران

حالة رعب وعلع عاشها قاطنو عمارة بحي سان بيار العتيق في وهران بعد تعرضها لانهيار جزئي تسبب في خروج العائلات القاطنة بها الى الشارع خوفا من سقوطها الكلي لدرجة هشاشتها وقدمها.

الحادث الذي وقع اليوم في ساعة متاخرة من الليل بحي سان بيار الشعبي في وهران استدعى تدخل وحدات من الحماية المدنية.

اين تم تسجيل خسائر مادية بفعل الانهيار الجزئي للعمارة الهشة اين تم اجلاء العائلات القاطنة بها خارجا خوفا من سقوطه.

في انتظار تدخل الجهات المعنية للنظر في وضعية العائلات المهددة بالموت تحت انقاضها في اية لحظة.