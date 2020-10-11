عائلات تتنفس الصعداء.. وتشكر السلطات على “هدية الباك”

تنفست الآلاف من العائلات، خصوصا ذوي التلاميذ الذين اجتازوا امتحانات “البكالوريا”، الصعداء، بعد سماع خبر تخفيض معدل النجاح إلى 9 من ٢٠، وهو الأمر الذي سيساهم حتما في نجاح أبنائهم، خاصة وأن المواضيع كانت في متناول التلميذ المتوسط، إن لم نقل في متناول التلميذ تحت المتوسط.

وأكدت بعض العائلات التي تحدثت إليها “النهار”، إنها سعدت بهذا الخبر وهي تنتظر فقط يوم الإعلان عن النتائج لتعمّ الفرحة، مشيرة إلى أن هذا القرار صائب، باعتبار أن التلاميذ لم يدرسوا طيلة 7 أشهر كاملة وبعدها امتحنوا مباشرة.

واعتبرت عائلات أخرى هذا القرار ظلما للتلاميذ النجباء، الذين تعبوا طيلة العام الدراسي، ليتم بعدها تخفيض المعدل إلى 9 والسماح لمن لم يستطع تحصيل 10 من الانتقال معهم إلى الجامعة.