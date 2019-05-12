عائلات تحتج على حرمانها من إعانة رمضان بالمرسى في وهران

تجمّع العشرات من المواطنين أمام مقر بلدية المرسى الكبير في وهران احتجاجا على حرمانهم من الاستفادة من منحة قفة رمضان.

والمقدرة بـ 6 آلاف دينار رغم توفر فيهم كافة الشروط وظهور أسمائهم ضمن القائمة المضبوطة.

وأقدمت العائلات المحتجة على قطع الطريق الولائي الرابط بين المرسى الكبير وعين الترك.

مؤكدة فشل بلدية المرسى الكبير في ضبط ملف الإعانات المقدمة للمحتاجين والمعوزين الذين تم اقصاؤهم منها.

فيما وزعت بطريقة غير قانونية على غير مستحقيها بعيدا عن الشفافية والنزاهة في ضبط قائمة المعوزين المستفيدين من اعانة رمضان.

الذين قدر عددهم بـ 1230 على مستوى بلدية المرسى الكبير، حيث طالبوا بفتح تحقيق في القضية خصوصا انهم تفاجأوا بعدم صبها بحسابتهم البريدية بعد سابع يوم من شهر رمضان.

من جهته رئيس بلدية المرسى الكبير سعيد رحماني أكد في تصريح “للنهار”، أن المجلس البلدي قام بضبط قائمة المعوزين.

المحددة بـ 1230عائلة بعد استلامهم الميزانية المخصصة لذلك من قبل الولاية لكن لم تكف لإعانة كافة المعوزين والمحتاجين .

على اعتبار ان نحو 1700 عائلة استفادت العام البارح من قبل رمضان.

فيما أوضح في سياق آخر أن مصالح البريد سحبت الإعانة أوتوماتيكيا بعد صبها بحسابات بعض العائلات نظرا للديون كانت على عاتقهم بعد شرائهم لأجهزة منزلية بالتقسيط من بعض الخواص.