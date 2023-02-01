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قناة النهار

عائلات تعيش أول شتاء لها بالغاز الطبيعي بالمناطق النائية بغليزان

بقلم قناة النهار
عائلات تعيش أول شتاء لها بالغاز الطبيعي بالمناطق النائية بغليزان
مجتمع
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عائلات تعيش أول شتاء لها بالغاز الطبيعي بالمناطق النائية بغليزان

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