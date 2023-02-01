قناة النهار عائلات تعيش أول شتاء لها بالغاز الطبيعي بالمناطق النائية بغليزان بقلم قناة النهار نشر في 01 فيفري 2023 - 15:24 مجتمع شارك غرِّد أرسل 67 0 عائلات تعيش أول شتاء لها بالغاز الطبيعي بالمناطق النائية بغليزان إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/lAngN اقرأ أيضا زين عامر: ملعب عنابة الوحيد الذي يملك ارضية هجينة بتكنولوجيا جديدة في إفريقيا قناة النهار 18 جانفي أمطار مرتقبة بداية من الأسبوع المقبل قناة النهار 13 جانفي هذا ماقاله وزير الشؤون الدينية حول تكلفة الحج هذه السنة قناة النهار 16 جانفي وفاة 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث مرور بمنحدر الجباحية بالبويرة قناة النهار 18 جانفي تجارة: معارض محلية وفعاليات دولية .. المنتوج الجزائري ينفتح على العالم قناة النهار 29 جانفي ظريفة تغني رائعة "افافا ينوفا" للراحل إدير قناة النهار 12 جانفي الفريق أول السعيد شنقريحة يتحادث مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية قناة النهار 24 جانفي أمن: ملتقى وطني حول أهمية الأنتروبولوجيا الجنائية في التحقيق القضائي قناة النهار 17 جانفي إستمرار تساقط الأمطار و الثلوج وطقس جد بارد في هذه المناطق قناة النهار 25 جانفي طاقم the weekend show "يتضامنون مع ماجر .." إنّه أسطورة قناة النهار 20 جانفي