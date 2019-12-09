عائلات ضحايا حريق مستشفى الوادي يستعدون لمغادرة أرض الوطن صوب البقاع المقدسة

إستقبل اليوم الإثنين، والي ولاية الوادي عبد القادر بن سعيد أهالي ضحايا محرقة مستشفى الأم والطفل بشير بن ناصر لذات الولاية.

وخصّص والي الولاية بن سعيد، حفل إستقبال على شرف عائلات ضحايا حريق مستشفى الأم والطفل بالوادي.

وجاء هذا الحفل قبل مغادرة ب عائلات الضحايا المذكورين بساعات لأرض الوطن صوب البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ عائلات ضحايا حريق مستشفى الأم والطفل، استفادت من عمرة مدفوعة التكاليف، وذلك على عاتق المملكة العربية السعودية.

تذكير، شب حريق بمستشفى الأم والطفل بالوادي، آواخر شهر سبتمبر الماضي، أين خلّف وفاة 8 رضع حديثي الولادة.

كما تم انقاذ 76 شخصا، منهم 11 رضيعا.