عائلات عالقة في السيارات والمنازل.. هذه أبرز التدخلات إثر الفيضانات

تدخلت مختلف وحدات الحماية المدنية، اليوم الخميس، على إثر التساقط الغزير للأمطار على مستوى بعض الولايات (الجزائر، تيبازة وتبسة). وهذا من أجل مساعدة وإنقاذ الأشخاص العالقين والمحصورين بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار وبعض الأودية.

كما قامت الحماية المدينة، بعدة عمليات امتصاص المياه المتسربة لبعض السكنات أو جراء ركود مياه الأمطار في بعض المناطق. بالإضافة إلى القيام بإخراج وإبعاد بعض السيارات المحصورة بسبب ارتفاع منسوب المياه. في حين، أشارت الحماية المدنية، إلى انه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح البشرية.

وذكرت الحماية المدنية، أنها تدخلت في لاية تبسة، وبالتحديد بلدية بئر الذهب، لإنقاذ بعض العائلات محصورة في منازلهم. جراء ارتفاع منسوب مياه الأمطار بدوار الدود.

وفي ولاية تيبازة بالضبط بلدية الشعيبة، تم تسجيل إرتفاع منسوب المياه بحي شايق، وبلدية دواودة بالمكان المسمى حي 1220 مسكن وحي المنظر الجميل.

التدخلات مستمرة

أما العاصمة، فقد تم إخراج سيارتين كانتا محصورتين بعد ارتفاع منسوب المياه ببلدية جسر قسنطينة . والقيام بعملية إمتصاص مياه الأمطار على مستوى طريق عين السلطان اتجاه عين النعجة، أين تم إبعاد الخطر.

كما تم في بلدية باش جراح، إبعاد سيارة كانت محصورة بعد ارتفاع منسوب المياه. وكذا إنقاذ عائلة متكونة من 4 أشخاص في حالة جيدة. وتم تسجيل ارتفاع منسوب مياه الوادي أدى إلى تسرب المياه إلى بعض منازل المحادية للوادي اوشايح، دون تسجيل ضحايا.

وشهدت بلدية الجزائر الوسطى، سقوط شجرة على سيارة كانت مركونة في حظيرة للسيارات بشارع “مصطفى والى”. مما تسبب في إنكسار الزجاج الأمامي.

وفي بلدية القبة، تم تسجيل ارتفاع منسوب المياه حوالي، بحيث تم إخراج 3 سيارات بمحور دوران قريقوري. وحب المنظر الجميل”. دون لخسائر بشرية .أما في رايس حميدو، تم تسجيل تسرب الوحل ومياه امطار لـ 7 مساكن متواجدة على منحدر “بشارع مبروك بلحسن. أين تم القيام بعملية امتصاص المياه. بني مسوس “ارتفاع منسوب مياه الوادي مما أدى إلى سقوط جدار خارجي لـ 3 مساكن فوضوية محادية للوادي دون وقوع ضحايا”. بلدية الحراش “القيام بعملية إمتصاص مياه الأمطار أمام محطة القطار بعد إرتفاع منسوب المياه”. بلدية دالي ابراهيم “تجمع وارتفاع منسوب المياه بطريق ملعب 05 جويلية”.

وفي ولاية سوق اهراس، فعرفت بلدية بئر بوحوش ارتفاع منسوب المياه بالطريق الوطني رقم 81.