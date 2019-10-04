عائلات يتهددها خطر الموت تحت الأنقاض بوسط مدينة وهران

“انقذونا من الموت تحت الأنقاض”.. هي صرخة عائلات تقطن بعمارة بوسط مدينة وهران بساحة فاليرو بعد انهيار كلي لشقق بالطابقين الثالث والرابع.

لتجد العائلات نفسها عالقة قبل تدخل مصالح الحماية المدنية التي قامت بإجلاء القاطنين العالقين من إحدى النوافذ.

الانهيار الذي شهدته العمارة يوما قبل الحركة الجزئية للولاة أدخل أكثر من 8 عائلات في دائرة النسيان.

ورغم تنقل رئيس الدائرة للوقوف على الخطر الذي يتربص بهم في أية لحظة عقب تقرير خبرة للحماية المدنية أكد ضرورة اخلاء المبنى المهدد بالسقوط من قاطنيه.

وبسبب قدم وهشاشة اساس البناية خصوصا بعد انهيار كلي لمسكن استنجد ساكنون بمدخل العمارة للمبيت به في غياب البديل.

عائلات سيكون مصيرها الموت ردما ان لم تتدخل السلطات المعنية بإيجاد حلول استعجالية لهم بعد وعود لم تتجسد.