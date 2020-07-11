عائلة أحمد زكي ترفض تجسيد قصة حياته ومحمد رمضان يتحداهم!

قالت إيمان عطية، الأخت غير الشقيقة للفنان الكبير الراحل أحمد زكي، إنه أوصى بعدم تجسيد قصة حياته على الشاشة.

وأوضحت عطية، في برنامج تلفزيوني، أن “أحمد زكي أكبر من أنه يدخل في تجربة لكي نقول القصة سوف تنجح أم لا”.

واستطردت: “محمد رمضان فنان محترم و نحبه كثيرا وأستاذ بشير الديك تعاون مع أخي في الكثير من الأعمال ،العائلة رفضت الفكرة لأنها رغبة أحمد زكي، لكن يجب أن تحترم رغبته ويجب أن نعمل بوصيته”.

وكان الفنان محمد رمضان، علق على مُطالبة أسرة الفنان الراحل أحمد زكي بقراءة سيناريو المسلسل الذي يعتزم فيه تجسيد شخصية أحمد زكي في رمضان المقبل، ويحمل اسم “الإمبراطور”.3

وقال محمد رمضان: “قانونيا ليس لهم الحق، ولكن سنفعل ذلك حبا واحتراما للنجم الكبير ولعائلته الكريمة”.