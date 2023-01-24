عائلة أمير قطر تزور صحراء الجزائر وتستمتع بجمالها

قام الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رفقة والده حمد بن خليفة، أمير دولة قطر السابق، بزيارة صحراء الجزائر. كما كان جوعان، مرفقا بشقيقه جاسم.

ونشر الشيخ جوعان، صور تجمعه مع أفراد عائلته، عبر حسابه الرسمي الموثق “الانستغرام”. كما بدى جوعان، مستمتعا بالصحراء مرفقا إياها بتعليق “الجزائر 2023”.

وفي إحدى الصور، التي نشرها الشيخ جوعان، ظهر الأخير، وفي يده نسره الخاص. وفي صورة أخرى كان جوعان جالسا مع افراد عائلته، وسط الصحراء ويتبادلون أطراف الحديث، ويحتسون الشاي المحضر فوق الجمر “الفحم”.