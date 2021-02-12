عائلة الأمير عبد القادر ترفض تشييد تمثال له بفرنسا

رفضت عائلة الأمير عبد القادر، تشييد تمثال له بفرنسا، وفق توصية تقرير صدر في باريس، الشهر الماضي، بشأن حقبة الاستعمارية.

يأتي هذا في تصريح أحد أحفاد الأمير عبد القادر، محمد بوطالب، والذي خص به وكالة أنباء الأناضول، اليوم الجمعة.

وقال محمد بوطالب “نرفض تشييد تمثال للأمير بفرنسا التي سجن فيها واحتجز بها كرهينة”.

وأضاف “أعددنا عريضة إلكترونية لجمع توقيعات لرفض مقترح التقرير الفرنسي”.

وتابع “مكانة الأمير السياسية والنضالية لا تحتاج إلى تمثال في فرنسا التي احتلت بلاده 132 عاما”.

وفي 20 جانفي الماضي، سلّم المؤرخ الفرنسي بنجامين ستوار تقريرا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن حقبة استعمار الجزائر.

ومن خلال التقرير، أوصى بنجامين ستورا، بتشييد تمثال للأمير عبدالقادر في فرنسا.

ودعا حفيد الأمير عبد القادر، السلطات الجزائرية إلى التدخل من أجل وقف المناورة الفرنسية لتزييف تاريخ أحد أبرز رموز المقاومة.