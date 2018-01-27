عائلة “الحراﭪ” زكريا.. تفقد الإبن الثاني وتناشد السلطات بتكثيف عمليات البحث

حالة من القلق والترقب، تنتاب عائلة حلوي، القاطنة بحي بوجلة ببلدية وادي، فقدان إبنهم زكريا أثناء انقلاب زورق لحراقة بمستغانم.

حيث أسفر هذا الحادث، عن فقدان ستة شباب من بينهم زكريا حلوي البالغ 21 سنة والذي ينحدر من حي بوجلة بوادي ارهيو.

وتناشد عائلة حلوي السلطات لتكثيف عمليات البحث للعثور على ابنها حيا أو ميتا، والاستعجال في إيجاده.

ويعتبر زكريا، ثاني ابن مفقود لعائلة حلوي بعد إبنهم الأول المفقود منذ 10 سنوات.

وحسب أصدقاء المفقود، فإن الشباب الذين قاموا بهذه الهجرة حاولوا الهجرة قبل 15 يوما لكن الظروف المناخية جعلتهم يغيرون موعد الحرقة.

حيث تم انقاذ اثنين منهم فيما بقي ستة في عداد المفقودين، ينحدر منهم 3 مفقودين من دوار بن زيان وحي بوجلة ببلدية وادي ارهيو وهم “حلوي زكريا وبلال دعموش وايمن”.