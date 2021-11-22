عائلة الراحل “لوصيف حماني” تُوجه رسالة للرئيس تبون

قدمت عائلة أسطورة الملاكمة الجزائرية الراحل “لوصيف حماني” شكرها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وعبرت زوجة المُلاكم الراحل في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الإثنين عن امتنانها للرئيس تبون نظير تنظيمه لاستقبال رسمي لجثمان الراحل.

وجاء في الرسالة:”نشكر تكفلكم بالجنازة ونقل جثمان الفقيد لوصيف حماني إلى أرض الوطن حيث حظيتموه بمراسم استقبال رسمي. إن عائلة الراحل تكن لكم كل التقدير والاحترام لما لقته فيكم من مساندة في هذه الظروف الاليمة و الحزينة. شكرا سيدي الرئيس”.

واضافت:”لقد تأثرت كثيرا بهذه الالتفاتة الكريمة التي خصصتموها لزوجي الراحل، لوصيف حماني، وكذا لعبارات المواساة والتعاطف التي تلقيناها من قبلكم”.

يُذكر أن لوصيف حماني فارق الحياة يوم ال10 نوفمبر بالعاصمة الفرنسية باريس عن عمر ناهز 71 عاما.

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