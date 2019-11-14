عائلة “الزعيم” ترد على إشاعة وفاته

ردت عائلة النجم المصري عادل إمام ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي على إشاعة وفاة” الزعيم”.

وكانت إشاعة وفاة عادل إمام تم تداولها مؤخرا بنطاق واسع في صفحات التواصل الإجتماعي.

ونشرت صفحة منسوبة للممثلة المصرية حلا شيحة الإشاعة، مؤكدة أن عادل إمام توفي إثر سكتة قلبية عن عمر يناهز ال80 عاما لتنهار التعليقات ويتم تداول الخبر على نطاق واسع.

تأتي هذه الإشاعة في الوقت الذي نشر فيه محمد عادل إمام تدوينة طالب فيها جمهوره بالدعاء لكل من رحلوا ليقع تأويل التدوينة التي نشرها نجل عادل إمام بعد أيام قليلة من وفاة صديقه الفنان هيثم أحمد زكي.